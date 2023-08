Emmanuel Marcano, el tiktoker que estuvo con Maduro pidió disculpas, aunque está «orgulloso» que vea su contenido

Luego de asistir al programa de Nicolás Maduro en VTV, el tiktoker Emmanuel Marcano rompió el silencio y aseguró que se siente «orgulloso» que personas como el presidente de Venezuela vean su contenido. Sin embargo, tras la ola de críticas que recibió, horas después pidió disculpas a sus seguidores.

«Si Maduro me llama para ir al programa, me siento súper orgulloso de lo que hemos logrado mi mamá y yo, porque somos vistos por alguien que manda en el país y que es el presidente», sostuvo.

En ese sentido, le expresó a la gente «que se baje de esa nube» porque él no recibirá ninguna camioneta del año ni un apartamento por haber ido al programa de Maduro.

«Si yo no trabajo no como, a mí no me importa la política ni nada de eso porque lo mío es otro mundo. Muchos piensan que tú llegas al sitio y te dan un cheque de bienvenido al enchufe», comentó en sus redes.

Emmanuel Marcano señaló que si un mandatario lo invita a su programa, sea del país que sea, él está dispuesto a asistir.

«Yo fui porque me contactaron para ir al programa y hasta influencer han ido. ¿Qué les dan? No sé (…) pero si a mí me invita el presidente de Rusia, Estados Unidos, Irán, México, Colombia o el que sea, a un programa que es basado en las redes y que nombran a los tiktokers de Venezuela que orgullo», expresó.

EMMANUEL MARCANO: «EN VENEZUELA MANDA MADURO»

Asimismo, el tiktoker indicó que en Venezuela «manda» es Nicolás Maduro. «Yo sé que a muchos les duele y no hay que ser ciego para lo que pasó hace años».

«Yo conozco al hijo de Elvis Amoroso, El Duque, y porque sea pana no quiere decir que yo esté enchufado, también conozco otras relaciones del gobierno. Yo me he sudado lo mío con mi mamá, dándole duro cuatro años parejo (…) mi conciencia está limpia«, dijo.

En ese sentido, recordó que por la misma situación del país, él tuvo que emigrar. «A mí me tocó salir del país y regresar y pasar hambre, pero el que te mete la pata es el mismo venezolano», acotó.

LAS DISCULPAS

Luego de publicar el primer video que se viralizó donde se mostraba molesto por las críticas, Emmanuel Marcano salió nuevamente para pedirle disculpas a sus seguidores.

«Cuando salí del programa me encontré con noticias con señalamientos, juzgando y criticando. Decían mil cosas como enchufado, chavista y madurista. La cabeza me daba vueltas porque no sabes que para un creador de contenido cuando pasan estas cosas te desestabilizan y entonces subí un video. Nosotros nos debemos al público y pido una gran disculpa», apuntó.

LOS MENSAJES EN REDES

«Solo te faltó decir: Leales siempre, traidores nunca», dijo Jackson Acosta.

«Enmanuel Vallenilla. Ya no vas a salir en TikTok sino en TVES», comentó Absel Zamora.

«Ni Judas se atrevió a tanto», consideró Corina Feliu.

«Explícame ¿cómo ir a un programa de Maduro ayuda a tu carrera?», se preguntó Héctor Granda.

«Hay que lindo ahora el presidente es el bueno y nosotros los venezolanos somos los malos», sostuvo Farling Perozo.

«Hay un dicho que dice: Dime con quien te juntas y te diré quién eres», recordó Argenis Alexander.

«Ósea que ya no te importa lo que piensen tus seguidores que te pusieron ahí, ya no necesitas de ellos ya estás donde querías estar», señaló beatrizsantacruz419.

«Con decir que es el presidente y es el que manda ya lo dices todo, te ganaste la bolsa del Clap», acotó Luis García.

«Mi pana gracias por todos los videos que has hecho fueron muy buenos, pero te seguí hasta hoy», expresó Luis castillo922.