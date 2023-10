«Sería bueno que se pongan de acuerdo» responde María Corina sobre tema inhabilitados y lo que dijo canciller chavista en la ONU

María Corina Machado, quien lidera las encuestas para las primarias, exhortó al chavismo a «ponerse de acuerdo», después de que el canciller Yván Gil dijera que los candidatos inhabilitados pueden participar en elecciones en Venezuela.

Machado sostuvo que se trata de una posición contradictoria del chavismo. Mientras dicen ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que los inhabilitados pueden participar en elecciones, en Venezuela el discurso es diferente.

«Que se ponga de acuerdo y sean un poco más serios, al menos en la fachada», dijo Machado, quien aseguró que no puede inscribirse para participar en procesos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¡A confesión de partes! Canciller del régimen habló de los inhabilitados en Venezuela y esto respondió María Corina. pic.twitter.com/938BeHzyw5 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 11, 2023

«A confesión de partes. Sería bueno que se pongan de acuerdo. Que le notifique eso a quien juzga, a la Contraloría, a quien maneja la página web del CNE que no deja que uno se inscriba», apuntó durante la presentación de su plan de gobierno.

MACHADO: «SI NO HAY DELITO, NO HAY DECISIÓN»

Una periodista preguntó a Machado si iba a recurrir su inhabilitación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No obstante, la líder de Vente Venezuela recordó que no hay un proceso judicial en su contra.

«Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Algo que no existe? A mí nunca me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo», explicó la exdiputada.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) sobre la írrita inhabilitación: “Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión. ¿A qué es lo que voy a recurrir? Nunca nadie me ha mandado ni un papel”. #11Oct pic.twitter.com/xUvHVcziBy — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 11, 2023

En tal sentido, Machado aseguró que es inocente y que no ha sido imputada por alguna investigación judicial. «Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿qué es lo que voy a recurrir?», añadió.

Machado se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos. En tal sentido, surgen interrogantes sobre cuál será el escenario para las presidenciales si gana las primarias opositoras, como indican las encuestas.